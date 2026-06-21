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C'était PAS mieux avant

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

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Mussolini, Trump, Pinochet, Macron : la coupe du monde est politique

D'habitude, dans C'était pas mieux avant, on revient sur des personnalités politiquement engagées, sur des idéologies ou sur des régimes politiques. Mais de temps en temps on fait un petit détour par l’histoire politique de la culture, et après avoir fait Brigitte bardot, cette fois, on s’intéresse à la Coupe du monde de foot. Le sport c’est culturel, la culture c’est politique, les compétitions sportives, c’est politique. Et on va le voir avec le football pour montrer que la politisation du football est loin de dater des années récentes.

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

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