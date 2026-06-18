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Monique Pinçon-Charlot : une vie d’amour et de lutte

Dans cet entretien, Monique Pinçon-Charlot revient sur son parcours de sociologue engagée et défend une vision profondément joyeuse de la lutte sociale. Pour elle, l'engagement n'est pas une souffrance mais une source d'émancipation, de solidarité et de bonheur. Elle raconte comment les mobilisations, des Gilets jaunes aux luttes écologistes, créent des espaces de fraternité, de partage et d'espoir dont on parle trop peu.

Elle analyse également la violence du système capitaliste, qu'elle considère comme fondé sur la prédation, les inégalités et la destruction du vivant. Selon elle, les médias dominants ont progressivement cessé de l'inviter à mesure que ses travaux ont mis en lumière les mécanismes de domination des classes les plus riches.

L'entretien est aussi traversé par le récit de son histoire d'amour avec Michel Pinçon, son mari et partenaire de recherche durant plus de cinquante ans. Ensemble, ils ont construit une œuvre sociologique originale, fondée sur une égalité réelle, la complémentarité et un immense plaisir de travailler ensemble.

À 80 ans, Monique Pinçon-Charlot refuse le pessimisme. Elle invite les jeunes générations à créer des ponts entre les luttes, à inventer de nouvelles formes de solidarité et à faire vivre dès aujourd'hui les alternatives au capitalisme. Son message final tient en quelques mots : le combat pour transformer la société n'a de sens que s'il permet davantage d'amour, de joie et de bonheur partagé.

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