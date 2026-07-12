Cancers : on connaît les responsables ! le cri du cœur de Fleur Breteau
“Vous êtes les alliés du cancer”. C’est ce cri du cœur poussé au beau milieu de l’Assemblée nationale qui l’a fait connaître l’année dernière. Un an plus tôt, lorsque son deuxième cancer du sein se déclare, le choc laisse place à la colère, puis à la lutte…car très vite, elle fait le lien…entre sa maladie à elle, et le système capitaliste. Elle a décidé de se battre contre l’agro-industrie, accompagnée de ses camarades du collectif Cancer Colère. Cancer Colère c’est aussi le titre de son livre paru en février dernier. Le récit d’une épreuve personnelle transformée en combat de société. Car pour faire face à deuxième son cancer du sein, elle se documente et réalise que les maladies cancéreuses pourraient être favorisées par les dommages environnementaux. L’agriculture intensive devient son ennemie et plus généralement le modèle agricole actuel, qui repose sur l’utilisation d’un grand nombre de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens. Fleur Breteau est l’invitée du Fauteuil aujourd’hui.