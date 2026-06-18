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Les troublantes méthodes de la préfecture contre ce journaliste

Le journaliste Maxime Sirvins, de Politis, s’est vu refuser l’accès au salon d’armement Eurosatory. Cette décision ne relève pas des organisateurs du salon, mais d’une autorité extérieure, possiblement la Préfecture de police de Paris. Lors de notre entretien, il explique ne pas comprendre ce qui a pu motiver une telle décision et s’interroge sur les raisons de cette exclusion. Cette situation soulève des questions importantes sur la liberté de la presse.

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