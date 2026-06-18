Leurs histoires, touchantes, révoltantes, édifiantes ou inspirantes, nous disent quelque chose de notre actualité. Ils ont accepté de venir face à la caméra du Média pour les partager, et si possible nous bousculer et modifier nos perceptions.
Les troublantes méthodes de la préfecture contre ce journaliste
Le journaliste Maxime Sirvins, de Politis, s’est vu refuser l’accès au salon d’armement Eurosatory. Cette décision ne relève pas des organisateurs du salon, mais d’une autorité extérieure, possiblement la Préfecture de police de Paris. Lors de notre entretien, il explique ne pas comprendre ce qui a pu motiver une telle décision et s’interroge sur les raisons de cette exclusion. Cette situation soulève des questions importantes sur la liberté de la presse.