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De Barbara Butch à Akim Omiri : l'indignation à géométrie variable
Le concert de Barbara Butch à Grenoble a été interrompu après une vingtaine de minutes, à la suite de la mobilisation de militants pro-palestiniens venus dénoncer les prises de position de la DJ sur la loi Yadan. Depuis, la polémique a explosé. LFI est accusée d'antisémitisme, une enquête judiciaire a été ouverte et toute la classe politique s'est emparée du sujet. Mais que s'est-il réellement passé ? Pourquoi Barbara Butch est-elle devenue une cible d'une partie de la gauche ? Quelle est la responsabilité des Insoumis grenoblois ? Et surtout, parle-t-on ici de censure... ou de boycott ? Retour sur une affaire qui révèle les fractures de la gauche, les contradictions du débat public et les nombreux deux poids deux mesures autour de la liberté d'expression.