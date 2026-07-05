Conquêtes sociales et cauchemar des fascistes : les fronts populaires, en France et dans le monde (1934-1938) | Jean Vigreux, Julien Théry

En juin 1936, le gouvernement de Front populaire présidé par Léon Blum ouvrait une page fondatrice dans l'histoire des gauches. Sous la pression d'une très puissante mobilisation populaire, avec grèves et occupations d'usines, des mesures sociales sans précédent étaient imposées au patronat. L'historien Jean Vigreux revient non seulement sur cette histoire française, mais aussi sur l'histoire très riches des fronts populaires hors de France à la même époque.

On a commémoré ce mois de juin le 90e anniversaire de l'avènement en France d'un gouvernement de Front Populaire. Accompagné, poussé par de très fortes mobilisations populaires, avec de nombreuses grèves et occupations d'usines, ce gouvernement a très rapidement adopté des mesures sociales sans précédent, notamment les congés payés. L'élan, l'inventivité et les victoires de cette période ont profondément marqué l'histoire de la gauche.

La France, cependant, n'a pas été la seule, loin s'en faut, à connaître une expérience politique de ce type. En février 1936, le Frente Popular remportait déjà les élections en Espagne. De nombreuses autres tentatives de similaires ont eu lieu ailleurs - et au Chili, en octobre 1938, un Front populaire l'a également emporté dans les urnes. L'historien Jean Vigreux, Professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste d'histoire sociale et notamment de l'histoire des gauches, est l'invité de ce 61e épisode de La grande H. Il est l'auteur de nombreuses publications sur le Front populaire français, notamment le volume de la collection Que Sais-Je ? et Découvrir le Front populaire (édition Sociales), et a dirigé avec Serge Wolikow Les Front populaires. Une perspective mondiale, 1934-1938 (éditions Libertalia). Ce dernier ouvrage, qui réunit une quarantaine de contributions, internationalise le regard jusqu'à dépasser même le point de vue européen pour considérer le phénomène politique "front populaire".

Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry