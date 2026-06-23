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Le Fauteuil

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Gaza, procès, présidentielle : Anasse Kazib, un cheminot à l'Élysée ?

Cheminot, militant syndical et candidat à la présidentielle de Révolution Permanente, Anasse Kazib s’est installé dans Le Fauteuil pour un entretien de plus d’une heure. Un échange approfondi pendant lequel il a expliqué les enjeux de sa candidature qu’il décrit comme ouvrière et révolutionnaire. Parcours militant, luttes sociales, actualité politique, gauche radicale , son procès pour apologie du terrorise après avoir soutenu Gaza et même vie privée. Anasse Kazib s’est livré….

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