Une nouvelle guerre civile en Syrie ? Ce qui se joue vraiment

Faut-il craindre le pire pour la Syrie et pour ce Moyen-Orient déjà durement marqué par 15 mois de frappes Israéliennes sur Gaza ? Le pays se retrouve sur la corde raide avec des violences à répétition depuis début mars, des affrontements entre fidèles du président déchu Bachar al-Assad et forces de sécurité qui menacent d’embraser la Syrie. Les violences se concentrent sur le littoral syrien, bastion de la minorité alaouite, une branche de l'islam chiite, dont est issu l'ancien leader Syrien. Plus de 1300 personnes ont été tuées depuis le début des violences. Après plus de 13 ans de guerre civile, la Syrie inquiète alors que la présence de multiples factions armées aux allégeances diverses rend difficile le contrôle de l'ensemble du territoire, dans un pays multiconfessionnel et multiethnique, placé sous la tutelle d’un ancien combattant d’Al Qaïda, puis de l’Etat Islamique et adoubé par la communauté internationale.

Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont "l'Etat, droit et politique" aux éditions Armand Colin et "Relations Internationales" aux éditions Pedone. Il est accompagné d'Adel Bakawan, Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa (EISMENA) et Chercheur associé au Programme Turquie/Moyen-Orient de l'IFRI, Institut Français des Relations Internationales.