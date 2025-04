"Un discours hypocrite" : Tom Martin, militant pro-palestinien, démasque Macron et Braun-Pivet

Tom Martin, militant pro-palestinien, revient sur l’héritage de George Habash alors que Gaza s’embrase et que la France évoque la reconnaissance d’un État palestinien.

Dans la Contre matinale, on reçoit Tom Martin. Il est militant pour la libération de la Palestine et de Georges Abdallah. Il signe la préface du livre « Rien n’est plus précieux que la liberté », récemment publié aux éditions PMN, qui rassemble des textes fondateurs de George Habash, figure centrale du nationalisme palestinien et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Dans cet entretien, il revient sur l’importance historique et politique de ce livre, sur la trajectoire de George Habash et sur ce que ces écrits disent à notre époque.

À l’heure où Gaza est ravagée par une guerre dévastatrice, où la France annonce une possible reconnaissance de l’État palestinien en juin, et où la solidarité avec la Palestine est criminalisée en France, Tom Martin interroge la stratégie internationale, les silences officiels et la nécessité de renforcer les luttes populaires. Il évoque également le cas de Georges Abdallah, plus vieux prisonnier politique d’Europe, détenu en France depuis plus de 40 ans, symbole vivant de la répression contre ceux qui soutiennent la cause palestinienne.