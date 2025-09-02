"Tous en grève le 10 septembre" : Attac soutient le mouvement Bloquons tout !

L’objectif de françois Bayrou reste le même : poursuivre, et même amplifier, une politique budgétaire qui creuse les inégalités et protège les privilégiés. Le projet de budget qui se profile pour 2026, ressemble à une vieille rengaine : rigueur pour les plus modestes, cadeaux pour les plus riches. On parle de "réduire le train de vie de l’État", de "responsabilité budgétaire", mais au finale, ce sont toujours les mêmes qui paient. On coupe dans les services publics, on presse les collectivités, on étrangle les hôpitaux et l’école… pendant que les multinationales et les ultra-riches continuent à échapper à l’impôt, légalement. Cette politique, ATTAC la dénonce depuis plus de 25 ans. Inlassablement, l’association met en lumière les mécanismes d’évasion fiscale, les cadeaux aux grandes fortunes… Mais cette rentrée pourrait marquer un tournant. Le 10 septembre,un appel à mobilisation est lancé pour dénoncer ce budget d’injustice, et plus largement, pour refuser une politique économique écrite pour les puissants. L’enjeu est de taille : transformer la colère sociale en un véritable rapport de force. Alors, ce 10 septembre peut-il faire basculer le rapport de forces ? Pour en parler, nous recevons Raphaël Pradeau, porte-parole d’ATTAC.