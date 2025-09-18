Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Grève du 18 septembre : une démonstration de force réussie !
18 septembre : la France s’est levée contre l’austérité. Des piquets de grève dès l’aube, des lycées bloqués, des cortèges massifs à Paris, Lyon, Marseille ou encore Tarbes, et plus d’un million de participants. Ni la démission de François Bayrou, ni l’arrivée de Sébastien Lecornu n’ont calmé la contestation. Face à un gouvernement qui maintient le cap, la rue a rappelé sa force. On a fait le tour des mobilisations...