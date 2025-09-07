L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Dixit

Coup de gueule, coup de coeur, coup de blues… Dans cette rubrique diffusée à l'improviste, un journaliste du Média se saisit d'une question d'actualité tout en se gardant bien de se cacher derrière son petit doigt.

Theodora, Zaho, Yoa, Soa, Drag Race : ces artistes qui défient Macron, Israël et l’industrie musicale

Des artistes face à Macron : l’art de résister. Ils et elles sont jeunes, femmes, queer, radicales et n’ont pas peur d’affronter le pouvoir. En cet été 2025, une nouvelle génération d’artistes bouscule les codes du showbiz français. Drag queens sur France Télévisions, chanteuses aux Victoires de la Musique ou aux Flammes, elles dénoncent sans relâche les violences sexistes, le génocide en Palestine ou encore le silence autour du Congo. Zaho de Sagazan interpelle Emmanuel Macron, Yoa boycotte un festival, Théodora refuse les injonctions à la neutralité, et Soa de Muse clame haut et fort que le drag est politique. Finie l’époque des artistes “lisses”. Elles embrassent leur colère, leur sensualité, leur complexité — et refusent d’être réduites à un rôle décoratif. Malgré les pressions, les annulations de subventions et les accusations diffamatoires, elles tiennent bon. À moins de 30 ans, elles redonnent à l’art sa force politique. Et rappellent que résister, c’est aussi créer. Dixit de Lisa Lap.



