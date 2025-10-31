Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Shein et la fast-fashion menacent-ils le prêt-à-porter français ?
Le géant chinois de la fast fashion Shein s’installe à Paris. Mercredi, il ouvrira son premier magasin permanent au BHV, avant d’en ouvrir cinq autres en région. Une arrivée qui fait grincer des dents dans un secteur du prêt-à-porter déjà en crise, marqué par des vagues de fermetures et de licenciements, de Kookaï à Camaïeu, en passant par Gap ou Naf Naf. Derrière les vêtements à bas prix, la question se pose : quel impact sur les enseignes françaises, sur l’emploi et sur les conditions de travail ? Pour en parler, Élodie Ferrier, de la CGT Commerce.