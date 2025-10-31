Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

Shein et la fast-fashion menacent-ils le prêt-à-porter français ?

Le géant chinois de la fast fashion Shein s’installe à Paris. Mercredi, il ouvrira son premier magasin permanent au BHV, avant d’en ouvrir cinq autres en région. Une arrivée qui fait grincer des dents dans un secteur du prêt-à-porter déjà en crise, marqué par des vagues de fermetures et de licenciements, de Kookaï à Camaïeu, en passant par Gap ou Naf Naf. Derrière les vêtements à bas prix, la question se pose : quel impact sur les enseignes françaises, sur l’emploi et sur les conditions de travail ? Pour en parler, Élodie Ferrier, de la CGT Commerce.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !