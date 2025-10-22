Retraites : Macron est-il déjà en train de saboter Lecornu ?

Hier, Emmanuel Macron a relancé la confusion autour de la réforme des retraites avec une intervention qui a pris tout le monde de court. Suspension ou simple décalage ?

Si le Premier ministre Sébastien Lecornu parle de suspension, Macron laisse planer le doute, fragilisant son propre gouvernement. Pour rassurer le PS, Lecornu a saisi le Conseil d’État d’une lettre rectificative visant à inscrire la suspension dans le budget de la Sécurité sociale, même si celui-ci devait être adopté par ordonnances — un scénario inédit. Mais le jeu parlementaire reste incertain : la gauche menace de rejeter le budget, le Sénat, dominé par la droite, pourrait le vider de sa substance, et la commission mixte paritaire l’effacer.

Macron apparaît moins comme un chef d’État que comme un fauteur de trouble, semant le doute, tandis que Lecornu marche sur un fil, coincé entre promesses, calculs politiques et survie gouvernementale. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.