"On ne peut pas envisager l'avenir" : reportage au cœur de la colère des agriculteurs

Blocages d’autoroute, de supermarchés, manifestations, jets de lisier, cela fait deux semaines que la “colère agricole” se fait entendre partout en France. Une colère qui n’est pas nouvelle, aux visages et aux revendications multiples, qui trouve un point de convergence sur le terrain : le revenu. Dans les hautes sphères, on prône une agriculture compétitive. Sur les blocages, on nous parle concurrence internationale, normes, et pression. La FNSEA, puissant syndicat agricole, s’empare rapidement du sujet. Du haut de ses 700 hectares, le numéro 1, Arnaud Rousseau, également Président du grand groupe industriel Avril apparaît comme premier communicant sur le sujet. Seul souci, son agro-business dénote avec les revendications sur le terrain. Le gouvernement lui, a décidé de reculer sur les normes environnementales. Alors, dans cette crise aux multiples facteurs, le problème est-il vraiment l’écologie ou bien la course au libéralisme, et à la compétitivité ? Et si on passait à côté du problème de fond ? L’agriculture, ce domaine qui déchaîne les passions, qui est complexe, dense, récupéré, instrumentalisé, et mal compris. Reportage au cœur de la lutte.

Sujet : Lisa Lap et Andreï Manivit

Images : Andreï Manivit, Clara Morel, Théo Péron, Scott Dubois

Montage : Arthur Cottier

Mixage son : Malo Ravelomanantsoa