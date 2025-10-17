Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Médecine, humanité et courage : le combat du Dr Pascal André pour Gaza
Aujourd’hui, nous recevons un médecin pas tout à fait comme les autres. Le Dr Pascal André a passé 30 ans comme infectiologue au CHU de Montpellier. Il travaille désormais aux urgences de l’hôpital de Rodez. Le reste du temps, il le consacre à ce qu’on appelle la médecine humanitaire. Tous les trois ou quatre mois, il part en mission, là où la dignité humaine est la plus bafouée. Mais ce médecin est aussi un homme de combat. Un homme qui n’a pas peur de prendre position. Il a participé à une flottille pour Gaza, interceptée par l’armée israélienne. Il a mené une grève de la faim pour dénoncer le silence de la France face aux violations du droit international. Dans un monde où l’indifférence est souvent la norme, nous recevons aujourd’hui quelqu’un qui pense tout le contraire.