Logement, misère, études : l’Union étudiante rejoint le 10 septembre
la jeunesse compte bien faire entendre sa voix. Face à une précarité étudiante qui explose, à des logements toujours plus inaccessibles, et à des politiques publiques jugées insuffisantes, l’Union Étudiante appelle à rejoindre le mouvement du 10 septembre. et compte bien organiser d’autres rassemblements. Revenus insuffisants, frais de vie étouffants, manque d’investissements dans l’enseignement supérieur… Chaque rentrée universitaire est devenue pour beaucoup un parcours du combattant, parfois même une véritable lutte pour survivre et étudier dignement. Pour en parler, nous recevons aujourd’hui Léa Jules Clément, secrétaire générale de l’Union Étudiante. Avec elle, nous reviendrons sur les revendications portées par le mouvement, notamment la création d’un revenu d’autonomie.