L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Déjà 10 000 récoltés
Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

Logement, misère, études : l’Union étudiante rejoint le 10 septembre

la jeunesse compte bien faire entendre sa voix. Face à une précarité étudiante qui explose, à des logements toujours plus inaccessibles, et à des politiques publiques jugées insuffisantes, l’Union Étudiante appelle à rejoindre le mouvement du 10 septembre. et compte bien organiser d’autres rassemblements. Revenus insuffisants, frais de vie étouffants, manque d’investissements dans l’enseignement supérieur… Chaque rentrée universitaire est devenue pour beaucoup un parcours du combattant, parfois même une véritable lutte pour survivre et étudier dignement. Pour en parler, nous recevons aujourd’hui Léa Jules Clément, secrétaire générale de l’Union Étudiante. Avec elle, nous reviendrons sur les revendications portées par le mouvement, notamment la création d’un revenu d’autonomie.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !