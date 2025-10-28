"Le déficit est nécessaire" : ce que vous n’entendrez pas ailleurs sur le budget

A l’heure où les députés s’empoignent sur la question du budget, que les alliances se font et se défont, que les négociations battent leur plein, l’économiste Thomas Porcher revient sur l’essence d’un budget d’état et de son rôle éminemment politique. Car un budget d’état n’est pas un simple petit calcul de bénéfices et de dépenses mais bien un projet politique qui doit traduire une vision, tracer un chemin pour un pays et une société, quitte à prendre le risque du déficit. Quels choix fondamentaux de construction d’avenir portent le budget annoncé ? « Aucun », annonce Thomas Porcher.

Alors qu’Emmanuel Macron contredit son premier ministre sur la suspension annoncée de la réforme des retraites en parlant de « décalage », le Parti socialiste veut réduire la taxe Zucman à peau de chagrin… Au regard du niveau des débats et des économies de bout de chandelle annoncées et qui pèseront plus encore sur les plus précaires, alors que les Etats-Unis où la Chine ont dans leur histoire, osé utiliser le déficit pour relancer leur dynamique de croissance, la France s’enlise dans la peur et le risque d’une stagnation mortifère. Thomas Porcher revient sur le rôle et l’enjeux du budget d’état et sur l’utilisation du déficit comme moteur de relance économique.