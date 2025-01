Héroïne oubliée : quand cette femme faisait trembler la France

En France, qui se soucie encore des sans-papiers et de leur cause ? Qui se souvient qu’il y a un peu moins de trente ans, ils ont été au coeur d’un mouvement social puissant qui a tenu la France en haleine, fait la “Une” des JT...

En France, qui se soucie encore des sans-papiers et de leur cause ? Qui se souvient qu’il y a un peu moins de trente ans, ils ont été au coeur d’un mouvement social puissant qui a tenu la France en haleine, fait la “Une” des JT pendant de longs mois, obligé intellectuels et artistes à se positionner, créé une ligne de fracture assumée au sein de l’opinion publique hexagonale, épousant souvent les frontières gauche-droite ? Quel est le sens profond de la disparition progressive de la figure du sans-papier, soeur de celle du sans-emploi et du sans-logis ? Au profit du vocable de “migrants”, et d’un imaginaire aux relents de grand remplacement ?

L’écrivain ivoirien Gauz nous donne l’occasion de nous souvenir et d’y réfléchir. Il a en effet publié un roman “Les portes”, aux Éditions Le Nouvel Attila, qui redonne vie à ce mouvement et rend hommage à Madjiguene Cissé, femme-courage, figure historique de ce moment qui a marqué l’histoire de France. Un roman assez original dans sa forme. Une forme où la narration classique laisse sa place, sur plusieurs chapitres, à des sortes de grandes conversations qui sont autant de prétextes pour raconter avec beaucoup d’humour et de beauté, d’autodérision et d’ironie, l’ancienne épopée des sans-papiers. Gauz était sur le plateau du Média.