Derrière la légende : qui était vraiment saint Louis ? | Marie Dejoux, Xavier Hélary, Julien Théry

Légende pieuse, roman national... mais quel homme se cachait derrière la figure convenue de saint Louis ? Sous ce roi hostile aux juifs, convertisseur de musulmans et mort en croisade, la France devint la plus grand puissance d'Europe.

Saint Louis a-t-il existé ? C'était la question provocatrice dont partait le grand historien du Moyen Âge Jacques Le Goff dans sa biographie de ce roi de France, publiée en 1996. Ce livre massif fut un grand succès de librairie, avec plus de 60 000 exemplaires vendus. La démarche biographique était surprenante, de la part d'un historien de l'école des "Annales", héritier de Marc Bloch, Lucien Febvre et Fernand Braudel, pour qui l'histoire des grands hommes était typique de la démarche positiviste traditionnelle à bannir, trop soucieuse d'aspects superficiels et pas assez des structures sociales. Mais Le Goff, dans sa biographie de saint Louis, adoptait une méthode inhabituelle, consistant à déconstruire les différentes images de son héros, produites par les différents types de sources en fonction des préoccupations et donc des biais de leurs auteurs. Pour retrouver le vrai Louis IX, il fallait mettre de côté les différentes légendes et retrouver dans certaines sources, notamment le récit d'un compagnon du roi, Joinville, de quoi reconstruire un portrait un tant soit peu authentique.

Pour ce nouvel épisode de La grande H., Julien Théry, reçoit Marie Dejoux (Université Panthéon-Sorbonne), qui vient de diriger un ouvrage collectif intitulé Saint Louis après Jacques Le Goff. Nouveau regards sur le roi et son gouvernement, ainsi que Xavier Hélary (Sorbonne université), historien de la royauté française au XIIIe siècle et notamment de la 7e Croisade, au terme de laquelle Louis IX trouva la mort.

