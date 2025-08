De la philosophie à la sociologie... via l'Algérie. Le jeune Pierre Bourdieu dans la vie intellectuelle de son temps | Victor Collard, Julien Théry

Victor Collard est l'auteur d'un ouvrage consacré à la partie la moins bien connue de l'itinéraire de Pierre Bourdieu, celle de sa formation, de son entrée à l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm au début des années 1950 jusqu'à son affirmation comme sociologue de tout premier plan dans les années 1970. Il revient avec Julien Théry sur les conditions dans lesquelles le célèbre sociologue, qui demeure l'un des penseurs français les plus cités dans le monde, a connu l'ascension sociale grâce à l'institution scolaire, mais choisi de renoncer à la discipline la plus prestigieuse en son sein, la philosophie.

Pierre Bourdieu (1930-2002) est une figure majeure dans l'histoire de la sociologie et demeure l'un des penseurs français les plus cités dans le monde. Sa sévérité envers les intellectuels médiatiques et les éditorialistes, son insistance sur les effets de reproduction d'un système scolaire français pourtant pensé comme émancipateur, ou encore sa propension à mettre en lumière les modalités multiformes de la domination sociale lui ont valu l'hostilité de la droite, mais aussi d'une bonne partie de la gauche, avec une virulence décuplée lorsqu'il fut l'un des rares intellectuels de très grande envergure à soutenir le mouvement de décembre 1995 et à s'engager, dans son prolongement, contre la montée du néolibéralisme.

Dans ce nouveau numéro de La grande H., l'émission d'histoire du Média, Julien Théry reçoit le sociologue Victor Collard, auteur d'un ouvrage récent consacré à la partie la moins bien connue de l'itinéraire de P. Bourdieu, celle de sa formation, de son entrée à l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm au début des années 1950 jusqu'à son affirmation comme sociologue de tout premier plan dans les années 1970.

Pour écrire ce livre, issu d'une thèse de doctorat dirigée par Frédéric Lordon et intitulé Pierre Bourdieu, genèse d'un sociologue, V. Collard a combiné recherches archivistiques, enquêtes orales auprès des témoins et analyse sociologique. Deux aspects, qui forment à certains égards deux énigmes, sont au coeur de l'émission. En premier lieu, comment et dans quelle mesure Bourdieu a-t-il paradoxalement lui-même échappé au déterminisme social, pour devenir un "transfuge de classe" grâce à une institution scolaire dont il a pourtant démontré la force de perpétuation des inégalités ? Et pourquoi en est-t-il venu à renoncer à la philosophie, voie royale dans laquelle il excellait, pour se lancer dans la sociologie, discipline qui était alors infiniment moins prestigieuse et valorisante ? Le service militaire effectué par Bourdieu en Algérie pendant la guerre d'indépendance, au sujet duquel V. Collard a fait des découvertes surprenantes dans les archives, a joué un rôle déterminant dans ce changement de voie.

Au fil de la discussion, c'est toute une époque particulièrement féconde de la vie intellectuelle française qui est évoquée, ou l'on croise, parmi beaucoup d'autres, les figures de Georges Canguilhem, Louis Althusser, Raymond Aron...