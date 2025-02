Caroline Fourest, elle a (encore) loupé une occasion de se taire

Dans sa nouvelle chronique de « L’œil de MouMou », le journaliste indépendant Mourad Guichard s’est notamment félicité de la condamnation en appel d’Eric Zemmour qui avait diffamé la député NFP Danièle Obono.

Dans ses « Top », il a rendu hommage au travail de Jean-Benoît Diallo qui met en scène les moments de gêne repérés sur les médias et réseaux sociaux. Puis, dans ses « Top » paradoxaux, il a révélé un futur talent en la personne de Matthieu Hocque, membre d’un Think tank d’extrême droite qui a raconté tout et n’importe quoi en matière statistique. L’autre a été décerné à BHL pour un aveu dans le studio de Radio J.

Christine Kelly et Rachel Khan ont animé les « Flop » par leurs mensonges et approximations, comme à leur habitude. Idem pour Jean Quatremer et Eric Tegner qui officialisent leur entrée dans le Best Of de cette chronique. Enfin, Apolline de Malherbe s’est de nouveau illustrée face à Sophie Binet en défendant de manière militante ce pauvre Bernard Arnaud.

Dans la rubrique « Au microscope », Mourad Guichard s’est intéressé au cas Caroline Fourest suite à la décision de justice visant le réalisateur Christophe Ruggia reconnu coupable d’agression sexuelle à l’encontre d’Adèle Haenel.

Enfin, ses coups de coeur sont allés aux Goguettes et au Fou Allié pour leur travail d’intérêt général.