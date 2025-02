Après le naufrage réactionnaire : Lordon et Lucbet renouvellent la psychanalyse | Frédéric Lordon, Sandra Lucbert, Julien Théry

La sortie de leur ouvrage Pulsion. Capitalisme, fascisme et pulsionnalité était très attendue. Frédéric Lordon et Sandra Lucbert discutent avec Julien Théry du renouveau de la psychanalyse qu'ils ont entrepris dans ce livre.

Si la psychanalyse s'est effacée dans le champ des sciences sociales au cours des dernières décennies alors qu'elle avait offert des outils de compréhension importants jusque dans les années 1970 et si, depuis, de multiples dérives réactionnaires l'ont largement discréditée, c'est, écrivent Frédéric Lordon et Sandra Lucbert, parce qu'"elle a seulement fait la théorie psychique d'un lieu et d'un temps" tout en se prétendant catégoriquement "science générale". Ce "'général', soulignent-ils, "transpirait l'Occident patriarcal".



Pour autant, l'engagement des forces pulsionnelles de la psyché dans les rapports sociaux demeure un élément structurant de la politique et la compréhension du régime capitaliste, y compris et surtout les dynamiques néofascistes actuelles, ne saurait en faire l'économie. Auteur.e.s d'un livre ambitieux (et pourtant de lecture accessible) intitulé Pulsion. Capitalisme, fascisme et pulsionnalité, F. Lordon et S. Lucbert discutent avec Julien Théry des raisons pour lesquelles ils ont entrepris de "reprendre tout l'appareil conceptuel" de la psychanalyse "pour le brancher sur la variabilité des mondes collectifs" et en faire à nouveau un instrument de compréhension opératoire.