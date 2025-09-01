L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

#10septembre, rentrée scolaire : pourquoi l’Éducation en veut autant à Borne et Bayrou

C’est une rentrée scolaire pas comme les autres. Tandis que les élèves retrouvent leurs classes, un mot d’ordre résonne déjà : mobilisation. Le 10 septembre, partout en France, syndicats, collectifs citoyens et salariés appellent à bloquer le pays contre le budget 2026, jugé destructeur pour nos services publics. Dans l’Éducation nationale, la colère est vive : classes surchargées, précarité des personnels, des enseignants ont même décidé de faire grève dès ce premier jour de classe… Pour parler de tout ça, nous recevons Marion Maurice-Jasseron, co-secrétaire de SUD éducation. Avec elle, on va décrypter les raisons de cette rentrée sous tension et ce que les enseignants et personnels comptent faire entendre le 10 septembre.

