Violences policères : comment est construite l'impunité de la police

Depuis des décennies et plus particulièrement depuis 2017, les lois se sont succédées : lois immigrations, sécurité globale, contre le séparatisme, etc. Afin de nous protéger, disent nos chers politiques. Mais en fin de compte, que sont devenues nos libertés individuelles et collectives ? De plus en plus, la Police est partout. Dans les quartiers populaires déjà, ça on le savait ; on lui savait surtout, déjà, un fonctionnement raciste. Elle investi désormais les mouvements sociaux, les manifestations et les piquets de grèves ; la Police intimide, matraque, éborgne, interpelle sommairement et parfois avec violence. Les victimes essaieront d’obtenir justice. Grand bien lui en fasse. Elle n’en aura rien.

“Police partout, Justice Nulle part”, c’est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Massot, fruit d’une enquête menée par Anne-Sophie Simpere, spécialiste des violences policières. C’est pour nous confier les dessous de cette enquête qu’Anne-Sophie Simpere est avec Irving Magi sur le plateau du Média.