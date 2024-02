Super-profits de Total : "Voici ce qui est vraiment scandaleux"

Total excelle dans ses bénéfices chaque année. Le géant pétrolier français enregistre 19,8 milliards d’euros de bénéfices, en hausse de 4% par rapport à 2022. Des chiffres qui font bondir l'économiste Thomas Porcher.

Profits records pour Total Energies en 2023. Cela fait quelques années maintenant que Total excelle dans ses bénéfices chaque année. Le géant pétrolier français enregistre 19,8 milliards d’euros de bénéfices, en hausse de 4% par rapport à 2022. “Les premiers heureux en seront les actionnaires de la compagnie, qui s'étaient déjà partagés près de 10 milliards de dollars pour 2022, et devraient encore être gâtés avec un dividende en hausse de 7,1% au titre de 2023.” écrit Libération. Pour éviter le retour du débat sur les superprofits et Total au milieu des projecteurs, le groupe a tout de suite avancé ses arguments, comme l'investissement dans l'éolien, le solaire, les bornes de recharge pour les voitures électriques, ou encore le paiement de 320 millions d’euros d'impôts en France en impôt sur les bénéfices et taxe de solidarité sur l’électricité ; ou encore le plafonnement des prix diesel et essence à 1,99€ le litre. Des "contre parties" qui n'en sont rien pour ThomasPorcher, qui comprends l'indignation provoquée par ces supersprofits, et qui rappelle l'exploitation de Total dans les pays africains.

“Le déficit commercial de la France s'est largement aggravé depuis cinq ans” titre Les Echos la semaine dernière. C’est la différence entre ce qu’on exporte, et ce qu’on importe. C’est la balance commerciale. Et si on est en déficit, c’est qu’on importe plus qu’on exporte. Cela peut paraître barbant, mais c’est finalement très important quand on parle désindustrialisation, fermetures d’usines ou encore c’était fortement dans l'actualité : l’agriculture. En 2023 le déficit commercial en biens de la France est de 100 milliards d'euros, et a reculé de 63 milliards d'euros, en lien avec la baisse des prix de l'énergie et le redémarrage des centrales nucléaires. Les Echos écrivent que c’est le plus gros déficit commercial de la zone euro.

Une conséquence claire de la désindustrialisation, explique Thomas Porcher, dans une époque où l'on confond protectionnisme commercial et repli sur soi. Lisa Lap et Thomas Porcher analysent tout cela, c'est l'Instant Porcher.