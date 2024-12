Premier Ministre : fin du delai pour Macron

Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Fabrice Wuimo :

Toujours debout l’info :

Qui pour succéder à Michel Barnier à Matignon ? Alors qu’on arrive au terme du délai de 48h donné par Emmanuel Macron pour nommer un nouveau ou une nouvelle Première Ministre, l’incertitude plane toujours sur le profil qui sera choisi. Restez avec nous, car l’annonce pourrait tomber au cours de cette émission. Nous suivrons en tout cas cette nomination de près avec nos invités et les dernières réactions politiques. Une journée également forte en tensions sociales, avec de nombreuses manifestations ce jeudi partout en France, près de 120 rassemblements et manifestations « pour l’emploi et l’industrie » ont eu lieu aujourd’hui, à l’appel de la CGT, rejointe par Solidaires et FSU, dans un contexte de multiplication des plans sociaux. Climat de tension sociale, lié également au dérapage du déficit public, c’était l’objet ce matin de l’audition de Bruno Le Maire devant la commission de l'Assemblée nationale chargée d'enquêter sur l’état des comptes publics. L’ex ministre de l’économie qui ne reconnaît évidemment aucune responsabilité dans la situation qu’il a laissée. On parlera dans l’actualité internationale de Gaza où l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé hier à une très large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Un appel non contraignant qui a été une nouvelle fois rejeté par Israël et les Etats-Unis, alors que les corps s’amoncellent toujours à Gaza, notamment ceux de journalistes, on parlera spécifiquement du cas de ces reporters tués en tentant de relater la situation sur place.

Le fond de l'Info :

Qui sera en charge du futur gouvernement ? Emmanuel Macron a raccourci sa visite en Pologne ce jeudi pour rentrer plus tôt à Paris et selon les indiscrétions de son entourage, le Président de la République devrait annoncer le nom de son nouveau Premier ministre, après une entrevue ce soir avec cette personne. Mardi dernier il avait promis aux ténors des partis politiques de nommer un Premier ministre "dans les 48 heures", et bien nous y sommes et la classe politique, comme les Français attendent d’être fixés, afin d’avoir une idée de la politique qui sera menée. Et pour en parler nous sommes avec Mathieu Slama, essayiste ; Ritchy Thibault, porte-parole du PEPS et co-fondateur de Peuple Révolté et Lucas Jakubowicz, journaliste politique et rédacteur en chef de Décideurs Magazine.