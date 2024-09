Michel Barnier Premier ministre : le grand vol électoral de Macron

Nomination d’un premier ministre à Matignon, augmentation des arrêts de travail, menace sur La Mutinerie, bar communautaire LBGTQIA+ à Paris, et sept départements toujours en vigilance orange face à des orages et intempéries violentes, voici les titres de ce nouveau flash info présenté aujourd’hui par Irving Magi.

Emmanuel Macron a-t-il officiellement enterré la démocratie et offert le pouvoir sur un plateau au RN pour 2027 ? En tout cas, ça y est, c’est décidé, c’est Michel Barnier qui a été nommé Premier Ministre par le Président de la République. Ce dernier à donc définitivement écarté les vainqueurs de l’élection législative (le NFP) pour leur préférer Les Républicains, malgré leur score à 6,57% des suffrages exprimés.

L'actualité sociale de ces derniers jours est marquée par les discussions autour des arrêts de travail dans la fonction publique. Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, avait commandé un rapport sur ce sujet, visant à faire la lumière sur ce qui est présenté comme une hausse de l'absentéisme. Dans le viseur du gouvernement démissionnaire : réaliser des économies en s’attaquant aux 14,5 jours d’absence (en moyenne, par an et par agent) pour raison de santé. Parmi les propositions avancées, certaines sont particulièrement polémiques, car elles ciblent directement les arrêts maladie. Par exemple : allonger le délai de carence ou encore réduire l'indemnisation journalière.

C’est un lieu de culture, féministe et lesbien qui est en danger à Paris. La Mutinerie, située dans le IIIe arrondissement, a sonné l’alerte il y a 3 jours. Le collectif annonce (je cite) « avoir peu d’espoir d’être encore là dans 3 mois. » Ce haut lieu de culture queer et de fête depuis 12 ans, a été placé en redressement judiciaire et fait face à une crise économique, de par un modèle indépendant et “moins rentable”, explique le collectif : “organisation auto-gestionnaire, bonne conditions de travail, entrée gratuite, prix accessibles au regard du quartier et de notre loyer”. La Mutinerie reverse aussi une partie de son chiffre d’affaires à des associations LGBTQIA+. Entre le coût du loyer, l’inflation et les JO qui ont finalement vidé les lieux de culture cet été, le collectif du bar lesbien ne s’avoue pas vaincu. “Il faut un max de monde et un max de fête”, écrit-il sur son compte Instagram.

Depuis plusieurs jours, les fortes pluies et les orages se succèdent, et sept départements du centre du pays sont toujours placés en vigilance orange. Parmi eux, on retrouve le Loir-et-Cher, l'Indre, la Creuse, le Cher, la Haute-Vienne, la Nièvre et l'Allier. Ces territoires continuent d'être confrontés à des précipitations intenses, qui, à l’heure où nous écrivons ce flash, devraient se poursuivre tout au long de la journée. Une actualité qui sonne comme un rappel brutal de l'importance de se préparer à faire face à des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes dans un monde en proie à un dérèglement climatique en cours, causé par les activités humaines passées et actuelles.