Libre-échange : comment nos dirigeants ont ruiné les agriculteurs

La “colère des agriculteurs” s’intensifie depuis presque 2 semaines. Blocages d’autoroute ou barrages filtrants, lisier sur les préfectures, manifestations, rassemblements sur des ronds-points… Toute la France est concernée. Dans d’autres pays européens aussi d’ailleurs on a pu voir des manifestations d’agriculteurs. Une colère qui remporte un gros soutien populaire.

Du côté des politiques, tous bords s’accordent pour dire qu’ils aiment les agriculteurs français. La fronde a d'ailleurs de multiples visages, et revendications. Elle part d’agriculteurs, encartés ou non, souvent éleveurs dans le Sud, où la revendication première est le revenu.

Pour la FNSEA, cela passe officiellement par le respect de la loi EGALIM sur une meilleure répartition du revenu ou encore le paiement des aides en temps et en heure. Dans leur liste de revendications, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ciblent surtout les normes environnementales, qui feraient pression sur les exploitants agricoles.

La confédération paysanne, syndicat agricole qui s’oppose au modèle agro industriel, a rejoint la mobilisation. Elle s’accorde sur le constat, mais pas sur les causes et les solutions. La confédération paysanne revendique la fin des traités de libre-échange et de l’ultra libéralisation, et une instauration de prix planchers.

Sur le terrain, des agriculteurs, dont des adhérents FNSEA et JA, ciblent aussi les traités de libre-échange. Tous s’accordent pour dire qu’il manque une réelle politique agricole nationale et européenne. On en parle avec Lisa Lap et Thomas Porcher.