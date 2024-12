Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment ?

Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? Et si cette simple question remettait en perspective notre manière de penser la société ? Dans son ouvrage du même nom, désormais disponible aux éditions “Le livre de Poche”, Léane Alestra, autrice, journaliste pour Manifesto XXI, et fondatrice du média Mécréante, interroge dans son essai, la manière dont les hommes hétéros séduisent les femmes. Selon les mots de l’autrice, ce simple processus aurait pour but d'être validé socialement, répondre aux attentes de la société patriarcale et enfin être approuvés par leurs pairs.

Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? Et si cette simple question remettait en perspective notre manière de penser la société ? Dans son ouvrage du même nom, désormais disponible aux éditions “Le livre de Poche”, Léane Alestra, autrice, journaliste pour Manifesto XXI, et fondatrice du média Mécréante, interroge dans son essai, la manière dont les hommes hétéros séduisent les femmes. Selon les mots de l’autrice, ce simple processus aurait pour but d'être validé socialement, répondre aux attentes de la société patriarcale et enfin être approuvés par leurs pairs. En partant de ce postulat, la séduction des hommes hétéros serait alors, avant toute chose, une affaire d’homme… pensée par les hommes, pour les hommes et surtout faite pour plaire aux hommes ! Ce paradoxe, excluant ainsi les femmes de l’équation amoureuse s’illustre à travers l’Histoire, de très nombreux travaux de recherche en sciences sociales, mais aussi à travers des exemples que l’on soupçonnerait pas… Mais ça c’est à l’autrice de nous en parler !