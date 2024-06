Législatives : la stratégie derrière les renoncements de Bardella

Cachez ces mesures sociales que les bourgeois ne sauraient voir ! Aux portes du pouvoir, le Rassemblement national recule chaque jour sur des mesures phares de son programme et prépare le terrain pour de futurs abandons. Depuis la dissolution, c’est le grand ménage. Il est peut-être en train de réaliser une performance : être le premier parti à trahir ses électeurs avant même d’être élu. Essayons de comprendre le but de ce numéro de contorsionnisme. On hésite entre impréparation paresseuse et flou tactique. Il peut s’agir de rassurer, pour consolider la fuite vers le RN de classes supérieures venues des LR ou de la macronie. Le RN ajuste son programme à cet électorat de cadres et retraités aisés fraîchement conquis, en jouant la carte du sérieux qui rassure les milieux d’affaires. La méthode Bardella consiste à repousser les sujets qui fâchent. Il faut dire que l’équation électorale est difficile pour le RN. Il est maintenant présent en masse dans toutes les couches sociales, son électorat est de plus en plus hétérogène. Au-delà des marqueurs communs (Islam, sécurité, immigration) les attentes deviennent très diverses et contradictoires. Plus le RN se rapproche du pouvoir, plus il est difficile de les satisfaire.