La grande duperie de Macron et de ses ministres « démissionnaires »

Que se passe-t-il en Macronie ? Emmanuel Macron et ses ministres supposément démissionnaires ne semblent pas vouloir prendre en compte les résultats des législatives. A l’inverse même. Ces derniers, qui ne devaient, en théorie, que s’occuper des affaires courantes, ou urgentes tout au plus, veulent faire plus. Ainsi, Bruno Le Maire, ministre démissionnaire, est en train de rédiger les fameuses lettres plafonds, qui fixent les crédits alloués à chaque ministère. Le locataire de Bercy prévoit toujours et encore plus d’économies. Autre exemple, Emmanuel Macron a proposé, dans une lettre du 25 juillet dernier à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le nom de Thierry Breton comme commissaire européen pour la France. Un nom qui devrait normalement ressortir d’une discussion, a minima avec le gouvernement. Dans la foulée, le gouvernement a recasé, nommé, transféré, de nombreux ministres ou cadres de la macronie démissionnaires, à d’autres postes clés du paysage politique. Enfin, on peut parler des nombreux décrets adoptés début juillets. Après le résultats des législatives, le gouvernement supposé démissionnaire a refait passer des décrets sur l’immigration ou encore le repos des saisonniers pour les vendanges.

Cinq nouvelles instructions pour viols contre Patrick Poivre D’Arvor. Les plaintes avaient été classées sans suite pour prescription, mais les plaignantes ont décidé de passer par la constitution en partie civile. 19 témoignages ou plaintes de femmes dénonçant des viols, agressions ou harcèlement sexuels ont été classés sans suite à l’issue d’une enquête préliminaire ouverte en décembre 2021. 22 femmes accusaient l’ancien présentateur de TF1 avec des plaintes ou témoignages. D’autres se sont aussi accumulés contre lui. Libération raconte que l’avocate des plaignantes, Corinne Herrmann, a fait valoir que “la prescription ne pouvait être retenue” : “Dans cette affaire, ce qui est important est cette cascade de faits reliés entre eux par un même mode opératoire et un même auteur présumé. PPDA est présumé innocent, mais les faits dénoncés se suivent de telle manière que chacun interrompt le cours de la prescription pour le fait précédent”. PPDA a reconnu avoir eu des relations, sexuelles ou non, avec certaines des plaignantes et témoins, mais a toujours nié en bloc l’absence de consentement. Il a été mis en examen lundi 18 décembre après une accusation pour des faits de viol de la journaliste Florence Porcel en 2009. Cette information judiciaire pour viols a été élargie en février dernier à deux autres viols et une agression sexuelle dénoncés par trois femmes.

Pendant que Jeux Olympiques occupent l’espace médiatique, le dérèglement climatique va bon train. Notre “dette écologique”, elle, se creuse, car aujourd’hui, c’est le jour du dépassement. Ce jeudi 1er août 2024 marque le jour à partir duquel l’humanité à consommé l’ensemble des ressources naturelles que la Terre peut produire en 1 an. Cela fait 8 ans maintenant, que cette journée symbolique imaginée par l’ONG américaine Global Footprint Network tombe autour de la fin-juillet/début-août. En 1970, ce jour tombait un 29 décembre, puis le 24 décembre en 1980. Les pays riches du nord sont largement pointés du doigt pour cette dégradation. C’est le flash été du Média.