François Bayrou, le Président du MoDem et allié historique d’Emmanuel Macron a été nommé Premier Ministre par le Chef de l’Etat. Le Président de la République voulait d’abord un gouvernement mené par Roland Lescure avec Bayrou en numéro 2, mais devant ses menaces de quitter la coalition, Emmanuel Macron a finalement désigné le patron démocrate. Après que les français et l’Assemblée Nationale aient rejeté la politique d’Emmanuel Macron, c’est un allié macroniste de la première heure qui tient le nouveau gouvernement. “Changement de méthode” nous disait le Président. Le MoDem est le parti qui fait le plus d’appels de phare aux socialistes depuis la dissolution de juin. Sur les 577 députés, le groupe démocrate à l’Assemblée nationale représente 51 députés, auxquels on peut ajouter leurs compères Ensemble pour la République au nombre de 93 et les 34 Horizons. Le RN ne censurera pas “a priori” en attendant de voir, comme pour Barnier. LFI a déjà annoncé la censure. Les autres partis du NFP demandent la non utilisation du 49.3, ce qui ferait fonctionner le parlementarisme texte par texte. Le PS a annoncé s’inscrire dans l’opposition. Marine Tondelier dénonce un cinéma mené par Emmanuel Macron.

Un mois après les élections législatives, qui ont morcelé l’Assemblée nationale en onze groupes, François Bayrou avait estimé, à la mi-août, dans Le Figaro : « La seule voie possible – et qui s’imposera –, ce n’est pas un gouvernement d’un côté, s’opposant à l’autre côté, mais une équipe de rassemblement pour affronter les problèmes si graves de notre pays, du monde et de la planète. » lit-on dans Le Monde.

On le rappelle, le MoDem a été condamné à 400 000 euros d’amende dans l’affaire des assistants des députés européens et détournements de fonds. François Bayrou a été relaxé, (le parquet a fait appel), mais les cinq eurodéputés poursuivis ont tous été condamnés pour l'emploi d'assistants à Bruxelles payés sur fonds européens, et en réalité employés pour travailler pour le parti.

Il faut que tout change pour que rien ne change, résument Thomas Porcher et Lisa Lap. Après avoir tenté le trait d’union à l’extrême droite, Emmanuel Macron feint l’ouverture à gauche… mais il n’en n’est rien quand on regarde le programme politique et économique de Mr. Bayrou, rappelle Thomas Porcher. L’économiste regrette les consultations du Président qui n’ont finalement abouti qu’à mettre un macroniste au gouvernement. Le PS, les écolos et les communistes demandent un engagement de non utilisation de 49.3. C’est à dire que si les macronistes veulent faire passer un texte, n’était pas majoritaires, ils auront besoin des votes à droite, à l’extrême droite ou… à gauche. Pareil, si la gauche propose un texte, cela peut aussi clarifier les positions du RN.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !