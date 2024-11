Fonctionnaires, vous allez souffrir ! Porcher décrypte les annonces du gouvernement et de Kasbarian

Thomas Porcher a publié “L’économie pour les 99%” aux éditions Stock il y a quelques jours, avec Ludivine Stock et Raphaël Ruffier-Fossoul. L’économie des 99%, c’est l’économie qui s’adresse à tout le monde et au service de presque tout le monde, raconte l’économiste. A travers un voyage en BD, Thomas Porcher revient sur des concepts sérieux avec de la narration et de l’humour pour livrer un vrai manuel d’autodéfense économique.

Nous le savons maintenant, le gouvernement cherche à faire des économies. C’est au tour des fonctionnaires d’être dans le collimateur. Dimanche 27 octobre, le Ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian a annoncé qu’il pensait à durcir le régime d’arrêt maladie des fonctionnaires : augmenter les jours de carence de 1 à 3, et diminuer l'indemnisation en arrêt de travail à 90 % contre 100% actuellement. Pour justifier une telle mesure, les macronistes avancent que les salariés du public seraient avantagés par rapport à ceux du privé. Mathieu Lefèvre, député Ensemble Pour la République parle lui “d’absentéisme” et que la fonction publique doit être davantage productive. Le gouvernement espère économiser 1,2 milliards d’euros par an. Nivellement par le pas, ou privé qui fait la règle ? Thomas Porcher et Lisa Lap expliquent que les salariés du privé n’ont souvent aucun jour de carence. De plus, les chiffres sont clairs : augmenter les jours de carence ne réduit pas drastiquement les arrêts maladie, et peut même les allonger. Enfin, Thomas Porcher rappelle que les fonctionnaires travaillent souvent avec des personnes malades, âgées ou dans la petite enfance, et sont davantage soumises à attraper un virus. Finalement, la réforme ne ferait que rendre moins avantageux d’être salarié du public que du privé. L’économiste le rappelle : si une mission n’est pas remplie par un service public, le privé prendra le relais et la collectivité perdra la compétence, en plus de payer plus cher.

L’Espagne connaît des inondations meurtrières qui tournent en catastrophe humanitaire avec au moins 217 morts, des blessés, disparus et d'immenses dégâts. La région de Valence a connu des pluies diluviennes, causant des inondations, les plus graves connues de notre époque. La population très en colère a jeté de la boue sur le roi en visite et a été évacué. En 2023, le président de Région avait supprimé l’unité d’urgence dédiée à la gestion des catastrophes. On nous parle de catastrophe “naturelle” mais c’est une catastrophe humaine et politique à laquelle nous assistons, analysent Thomas Porcher et Lisa Lap. La question écologique est éminemment politique.

