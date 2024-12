Elle a créé une école de journalisme rachetée par Bolloré : qui était Dick May ? | Sarah Al-Matary, Julien Théry

On a récemment appris le rachat de l'École Supérieure de Journalisme (ESJ) de Paris par un groupe de milliardaires proches de l'extrême-droite et d'Emmanuel Macron. Un comble, lorsque l'on sait que cette école, qui se vante (un peu abusivement) d'être la plus ancienne du monde, a été fondée en 1899 par Dick May (de son vrai nom Jeanne Weill), une intellectuelle engagée dans les milieux dreyfusards, c'est-à-dire opposés à l'extrême-droite et à son antisémitisme consubstantiel.

L'historienne Sarah Al-Matary, qui vient de publier un essai consacré à la fois à Dick May et à sa presqu'homonyme, Jeanne Weil, mère de Marcel Proust, est l'invitée de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'OSAP, « On s'autorise à penser ».



Dans son livre, intitulé Deux célèbres inconnues. Le mystère Jeanne Weil(l), aux éditions du Seuil, Sarah Al-Matary évoque le parcours de ces deux femmes, largement invisibilisées par la postérité, dans le Paris républicain de la Belle Époque. Dick May fut non seulement une militante progressiste, mais aussi et indissociablement une intellectuelle pionnière des sciences sociales, qui cotoya les plus grands savants de son temps – les sociologues Gabriel Tarde et Émile Durkheim, l'historien Charles Seignobos, le philosophe Henri Bergson, par exemple. L'École Supérieure de Journalisme n'était que l'annexe d'une institution vouée à la diffusion des acquis les plus récents la recherche, le Collège libre des sciences politiques, dont Dick May fut la co-fondatrice en 1894, avant de s'en éloigner pour fonder l'École des Hautes Études Sociales avec le soutien de nombreux intellectuels laïcs et républicains (à l'époque, ces deux positions n'étaient pas clairement majoritaires et étaient fortement marquées à gauche). On ne saurait oublier que Dick May fut durement attaquée par l'extrême-droite, entre autres par le pape de l'antisémitisme Édouard Drumont, parce qu'elle était juive.