Cyclone à Mayotte : l’État n’est pas au niveau - Face à Bayrou : que va faire le PS ?

Nous sommes le lundi 16 décembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Amina Kalache :

Au sommaire, de Toujours debout l’info : Nous reviendrons sur l’actualité française à Mayotte. Le passage du cyclone Chido marque un tournant difficile pour l’archipel. La priorité actuelle est d’assurer la sécurité des habitants, l’acheminement de l’aide humanitaire et le rétablissement des moyens de communication. Ce cyclone a aggravé les difficultés économiques et sociales déjà présentes à Mayotte. Nous y reviendrons avec Rémi Carayol, journaliste indépendant et spécialiste du sujet.

Toujours dans l’actualité internationale, direction la Syrie. Les Israéliens vont rester en Syrie au moins jusqu’à la fin de l’hiver selon le ministre de la Défense de l’État hébreu. À l'ouest de la zone tampon entre Israël et la Syrie, environ 25 000 Israéliens colonisent une partie du Golan depuis la guerre des six jours, en 1967. L’armée israélienne a profité du chaos suscité par l’effondrement du régime Al-Assad pour conduire des milliers de frappes. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, il s’agit des “frappes les plus lourdes depuis 2012” dans cette région.

Et enfin pour finir sur l’actu, nous reviendrons sur les consultations du nouveau premier ministre François Bayrou qui reçoit aujourd’hui et demain les groupes parlementaires par ordre d’importance numérique à l’Assemblée nationale. Et le temps presse pour la formation du gouvernement puisque c’est lui qui portera le nouveau projet de loi de finances pour 2025. Les députés examinent d’ailleurs le projet de loi spéciale visant à “assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics” en attendant un budget 2025.