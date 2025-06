Aurore Bergé "hausse le ton" : que cache la convocation de Méta, X et TikTok par le gouvernement?

Dans l’après-midi du lundi 2 juin, Aurore Bergé a convoqué les principaux réseaux sociaux au ministère. La ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes a donc rencontré les plateformes Meta, Snapchat, Tiktok, Twitch, Youtube et X, en présence de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. L’ARCOM et la Direction générale de la police nationale étaient également présents. En cause, “de nombreux signalements et dérives observées et persistantes” sur ces plateformes.

En réalité, c’est l’affaire de l’influenceur AD Laurent, qui s’est fait connaître sur les réseaux par ses vidéos particulièrement dégradantes à l’égard des femmes, qui a fait réagir la ministre. Mais pourquoi réagir seulement maintenant, alors que cela fait des mois que Meta et X ont expliqué vouloir cesser la modération au nom de la “liberté d’expression”. Sachant cela, est-ce que l’explosion de contenus à caractère misogyne, raciste et LGBTphobe sur les réseaux sociaux n’était pas plus prévisibles ? Mais surtout, est-ce que convoquer les grosses plateformes pour leur remonter les bretelles suffira à régler le problème ?

Pour en parler Fadhila Brahimi, stratège en influence numérique et Autrice du podcast « FadhiLive », ainsi que Bastien Le Querrec, juriste et membre de la quadrature du net, étaient sur le plateau d’Au Coeur de l’Actu.