« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » : la déclaration des droits proclamée en 1789 par la Révolution française impliquait l'abolition non seulement des privilèges sur lesquels reposait l'ordre d'Ancien Régime, mais aussi l'esclavage pratiqué dans les colonies (principalement aux Antilles et aux îles Mascareignes). Il fallut pourtant attendre l'été 1793 pour que deux commissaires de la République suppriment l'esclavage à Saint-Domingue, et le mois de février 1794 pour que la Convention montagnarde décrète l'abolition. Après Thermidor, aussi bien sous le Directoire que sous le Consulat, les anti-esclavagistes vont être pourchassés, et Napoléon finit par rétablir l'esclavage en 1802... La Révolution française et ses principes auront pourtant été associés à des événements majeurs dans les colonies, à commencer par la première révolte d'esclaves victorieuse et la première indépendance d'une entité politique noire et métisse, la République d'Haïti.



Auteur d'une synthèse récemment parues aux éditions La Fabrique sur « La Révolution française et les colonies », l'historien Marc Belissa est l'invité de Julien Théry pour ce nouvel épisode de La Grande H., l'émission d'histoire du Média. Il évoque les spécificités de la Révolution française telle qu'elle affecte les colonies et se trouve elle-même affectée par les événements coloniaux. Son approche en termes d'histoire connectée met en valeur la dynamique des interactions des deux côtés de l'Atlantique.