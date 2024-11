Bruno Retailleau : notre petit Donald Trump ?

Après le succès électoral de Donald Trump aux États-Unis, la ligne conservatrice, voire identitaire a le vent en poupe et son représentant le plus illustre dans notre gouvernement c’est bien le ministre de l’Intérieur. Bruno Retailleau multiplie les sorties médiatiques et les polémiques dignes d’un pouvoir d'extrême droite. Il y a eu notamment la diffusion d’une info erronée dans l’affaire de la rixe de Poitiers pour justifier une politique ultra-sécuritaire contre ce qu’il appelle lui-même les narco-racailles. Le mois dernier, Bruno Retailleau s’était aussi attaqué à l’État de droit.

Comment et pourquoi l’un des principes les plus importants de la démocratie est aujourd’hui menacé par notre propre ministre de l’Intérieur ? Trump et Retailleau n’hésitent pas à manipuler l’information au service de leur récit identitaire. On se souvient de la fake news de Trump sur les immigrants qui mangeraient des chiens et des chats…

Bruno Retailleau a lui aussi fait de la désinformation dans l’affaire de la fusillade de Poitiers qui a coûté la vie à un adolescent. Le ministre de l’Intérieur avait évoqué, à tort, une rixe impliquant entre « 400 et 600 personnes ». Selon la police et le parquet, les brèves échauffourées n’ont concerné que quelques dizaines de personnes parmi la foule présente aux abords de la scène de crime. Et malgré ces informations, malgré les appels de la maire de Poitiers à Bruno Retailleau pour qu’il rétablisse la vérité, aucun démenti n’a été publié. Retailleau dira même à ce sujet : « Mon combat, ce n’est pas un combat statistique »…

Comment expliquer cette difficulté qu’ont les politiques réactionnaires avec la vérité et avec les faits ? Dans le prolongement de cette discussion, on élargira la focale à l’échelle internationale et on analysera avec Beligh la poussée des partis d'extrême droite en Europe et dans le monde.