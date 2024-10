Barnier : déjà condamné à être renversé ?

Le gouvernement Barnier passera-t-il l’hiver ? Un peu plus d’un mois après sa composition complète, le gouvernement Barnier, dont on ne peut pas dire qu’il a connu de période de grâce, connait l’épreuve de feu budgétaire. Et dans les travaux en commission, il a déjà perdu la main avec de nombreux amendements qui sont passés. Bien entendu, il existe des moyens institutionnels de les rejeter, dont le plus efficace est l’arme de l’article 49.3 de la Constitution, mais oseront-ils la dégainer, tant leurs propres contradictions sont fortes ? Entre les contradictions et la faible solidarité qui existent structurellement au sein de l’exécutif, l’attelage parlementaire qui soutient le camp présidentiel est en train d’éclater au grand jour avec les débats sur le budget. Dans cette chronique, on évoque aussi le Moyen Orient et l’impuissance des Nations Unies face à une escalade certaine de la situation… Dans la nuit de vendredi à samedi, Israël a lancé une vague de frappes aériennes sur le territoire de son ennemi juré Iranien, signant par là un tournant plus direct de ce conflit qui menace d’embraser toute la région. Dans la foulée de cette attaque, l’Iran a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à condamner les frappes israéliennes… Et l’ONU, par la voix de son Secrétaire Général Antonio Guterres, s’est contenté d’appeler timidement à la fin de l’escalade. La dernière attaque Israélienne semble se dérouler avec la relative approbation plus ou moins discrète de certaines grandes puissances. La souveraineté territoriale et le droit à se défendre sont-ils devenus des principes à géométrie variable dans notre ordre international ? Éléments de réponse avec Beligh Nabli, directeur de recherche a l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).