"2025 va être une année de crise" : l'avertissement de Thomas Porcher après les annonces de Barnier

Ça y est, la politique et le gouvernement de Michel Barnier sont lancés. La semaine dernière, le Premier Ministre a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Sa trajectoire économique est claire : “Le premier remède est la réduction des dépenses”, affirme le chef du gouvernement face à la dette et au déficit. Tout en rappelant que nous sommes le pays “avec les impôts les plus élevés du monde”, le Premier Ministre a dénoté de ses camarades macronistes en annonçant demander “une participation au redressement des comptes aux grandes et très grandes entreprises sur les profits importants” et “une contribution exceptionnelle aux français les plus fortunés”. Panique à droite et extrême droite : on a osé parler taxation des plus gros (qui paient en proportion moins que les moyens rappelons le). Invité sur France 2, Michel Barnier a donné plus de détails. “Il y aura un tiers d’imposition exceptionnelle sur les plus grosses sociétés françaises : celles qui font plus d’1 milliard de chiffre d’affaires” Pour les plus fortunés, c’est un couple avec revenu fiscal de plus de 500 000 euros par an. Pas d’impôt minimum pour les plus riches en tête. Cela reste exceptionnel et temporaire, assure Michel Barnier. Thomas Porcher prévient : entre le théorique et le concret, il peut y avoir une différence. En effet, les plus riches (entreprises ou ménages) peuvent contourner les taux d’imposition avec des mécanismes fiscaux, parfois légaux.

Sur les 60 milliards de redressement des comptes, Michel Barnier a annoncé que les deux tiers seront sur la dépense publique. “L’austérité va être très dure” regrette Thomas Porcher, qui déplore un sous-investissement des services publics. Lisa Lap et Andreï Manivit sont allés à l’Assemblée Nationale questionner des députés macronistes et MODEM. Ils réfutent l’idée qu’Emmanuel Macron aurait abandonné les services publics.

Michel Barnier a annoncé que la revalorisation du smic de 2% automatique en janvier sera avancée de deux mois. Mais de l’autre côté, la revalorisation des retraites est repoussée de janvier à juillet.

Michel Barnier a parlé dès le début de la “dette écologique” qui pesait sur nous. Il a parlé rénovation thermique des bâtiments, décarbonation des usines, sobriété et énergies renouvelables, en disant que les travaux de planification vont reprendre. Mais avec une politique d’austérité, “ce ne sont que des effets d’annonce” prévient Thomas Porcher.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !