1er Ministre : Macron continue son cirque

Aujourd'hui c'est la rentrée des classes, et l'actu a encore été lourde ce week-end, aussi votre flash info va faire le point sur tout ça. Au programme :

Le Président de la République continue de nous faire tourner en bourrique sur le ou la future Première Ministre. Aussi Emmanuel Macron recevait dans la journée du lundi 2 septembre : Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Histoire de bien nous faire comprendre que quoi qu'il arrive, il veut gouverner à droite et jeter en l'air le vote des Français.

Pendant ce temps, en Allemagne, l'extrême-droite fait une nouvelle percée aux élections régionales en Thuringe et en Saxe. Les très conservateurs (encore plus que par le passé) de la CDU font aussi de bons résultats, et une ancienne de Die Linke, pro-Russe et anti-immigration montent eux aussi en puissance.

On finira à l'international, en Israël, ou la population, l'opposition et les syndicats grondent de plus en plus fort contre Benjamin Netanyahu, après la découverte, ce week-end, des corps de six otages, dans un tunnel près de Rafah.