Violences policières : l'avocat du cheminot éborgné parle - Macron-Borne : à quoi jouent-ils ?

Nous sommes jeudi 27 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Lisa Lap et Nadiya Lazzouni.

▶ Entretien d'Actu : maître Aïnoha Pascual

L’IGPN rendra-t-elle justice à Sébastien ? Sébastien c’est ce délégué syndical SUD Rail et agent ferroviaire de 46 ans, éborgné le 23 mars dernier alors qu’il participait à la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête fin mars pour déterminer les circonstances de ce qui a tout l’air d’être une énième bavure policière. Dans ce dossier, le ministère public a saisi l’IGPN le 30 mars, après avoir reçu un signalement trois jours plus tôt de la sénatrice de Paris Marie-Pierre de la Gontrie ; Signalement qui s’appuyait sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, montrant que Sébastien a été gravement blessé à l’œil à la suite de l’éclat d’une grenade de désencerclement. Plusieurs manifestations syndicales avaient eu lieu pour soutenir Sébastien et appeler à l’ouverture d’une investigation. C’est donc désormais chose faite. L’enquête de l’IGPN, ouverte pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique, se poursuit et on en parle avec l’avocate de Sébastien maître Aïnoha Pascual.

▶ Entretien d'Actu : Frédéric Dumesnil dit Bwana

Frédéric Dumesnil dit Bwana, médiateur social, un des "Grands Frères" incarcéré en Guadeloupe.

▶ Fond de l'info : Paul Elek et Lucas Jakubowicz

Un an après l’élection présidentielle de 2022, le pouvoir exécutif a-t-il déjà perdu la main ? Elisabeth Borne, qui vient de présenter sa feuille de route pour au moins les 100 prochains jours, a-t-elle des chances de survie à Matignon ? Alors que les intervilles du zbeul ponctuent la période entre les grosses manifs retraites et le 1er mai à venir, le pouvoir optera-t-il pour la surenchère sécuritaire, comme on peut l’imaginer à la suite des propos du préfet de police de Paris Laurent Nunez ? La loi Immigration de Gérald Darmanin va-t-elle relancer l’exécutif ou alors être le symbole de son isolement ? Peut-on parler, en ce qui concerne l’opération Wuambushu à Mayotte, d’une sorte de "labo" sécuritaire et d'impasse à plusieurs égards ? On discute de tout cela avec nos invités Paul Elek, doctorant en sociologie et analyste politique pour le média et Lucas Jakubowicz, journaliste politique et rédacteur en chef de Décideurs Magazine.