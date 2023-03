Réforme des retraites : ce sénateur raconte les magouilles de la droite et du gouvernement

La réforme des retraites est passée au Sénat. Elle a été votée samedi un peu avant minuit avec 195 voix pour et 112 voix contre. 10 jours intenses où le gouvernement a de nouveau sorti des outils constitutionnels pour accélérer les débats. Une séquence qui intervient après 2 semaines à l’Assemblée pas moins mouvementées. Amendements supprimés, vote bloqué, débats raccourcis, des millions de personnes dans la rue, les sénateurs interpellés sur leur retraite à eux et leur régime spécial non supprimé bref, il est temps de débrief et d’y voir plus clair sur ce qu’il s’est passé au Sénat ces 10 derniers jours.

Le gouvernement a dégainé 47-1, Article 38 du Sénat, 44-3, et aujourd’hui le fameux 49-3 est sur toutes les lèvres. Tant d'articles ! Résumons : 47.1 : permet de limiter le temps des débats à 50 jours en tout (Assemblée et Sénat compris). Article 38 du Sénat : mercredi dernier, pendant les débats sur l’article 7 (le report de l’âge légal) ; le recours à l'article 38 du règlement interne du Sénat a permis de clôturer les débats et l’examen des amendements. PS, PCF et EELV ont fini par quitter l'hémicycle, provoquant la levée de la séance à 3h30. 44.3 : c’est le “vote bloqué”. Cet article permet à une assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie d’un texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Annonce d’Olivier Dussopt vendredi dernier.

Peut-on parler d’un énième coup de force du gouvernement ? Face à la rue plus qu’opposée ? Et surtout quels enjeux pour la suite ? La réforme doit passer en commission mixte paritaire et votée ensuite à l’Assemblée et au Sénat jeudi. Dernière ligne droite. Le vote n'est pas gagné à l'Assemblée. La force populaire peut-elle tout arrêter dans ces derniers jours décisifs ? On en parle avec Daniel Breuiller, sénateur du groupe Écologiste - solidarité et territoires, et Vice-Président de la Commission des finances. C’est l’entretien d’actu.