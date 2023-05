Pap Ndiaye a encore frappé, Attal nous enfume, Erdogan réélu ?

Nous sommes jeudi 11 mai 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Cemil Sanli.

▶ Fond de l'info : Nicolas Da Silva, Yekbun Eksen, Jérôme Dammerey

Au sommaire de ce 126e épisode de TD, trois sujets qui font l’actualité. Après les annonces étonnantes du ministre des comptes publics Gabriel Attal qui dit vouloir traquer les fraudeurs fiscaux presque jusqu’en enfer, nous irons voir de plus près ce qu’il y a de concret au-delà du discours politicien, sur le terrain de la fiscalité macroniste, avec l’économiste et maître de conférence en économie, Nicolas Da Silva.

L’économie, c’est aussi un sujet qui nous lie à l’étranger et peut-être plus particulièrement à la Turquie qui, au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du monde Oriental de manière plus générale, pèse lourd et souhaite donner le LA dans l’avenir. Dans 3 jours, ce dimanche 14 mai, le pays pourrait changer de président et tourner la longue page Erdogan. Mais à quel prix? Les tensions sont déjà très fortes et les agressions des défenseurs du président turc se multiplient pendant les meeting de la coalition d’opposition qui à le vent en poupe. Nous aborderons le sujet, et les liens à faire avec la France, avec mon invité Yekbun Eksen, porte-parole du CDKF, alors que nous sommes en plein festival culturel Kurde ici à Paris jusqu’au 12 mai.

Nous ouvrirons cette nouvelle édition avec la réforme du lycée professionnel défendue par le chef de l'État et son ministre de l'éducation, conspuée par les professeurs. Pap Ndiaye a justifié la réforme du lycée professionnel par un besoin de « réindustrialisation du pays ». Le corps enseignant dénonce un texte qui met “ le lycée pro au service du monde économique régional “et réduit les élèves à des “exécutants kleenex”. On en discute ce soir avec Jérôme Dammerey, professeur en Lycée Pro et syndicaliste au SNUEP FSU.