Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui, Si vous êtes contre la réforme des retraites, le combat s’annonce ardu. Elisabeth Borne était invitée mardi dernier sur Franceinfo et devinez quoi ? On a entendu que la réforme était nécessaire pour notre économie ou que les économies réalisées grâce à la réforme ne serviront qu'aux retraites. On décortique tout ça. Et également, pour la jeune génération, en quoi le combat contre la réforme des retraites est lié à celui contre le réchauffement climatique.

200 milliards d’aides publiques aux entreprises en 2021. Si on ajoute les mesures fiscales déclassées, c’est 250 milliards. C’est ce qu’on apprend dans le rapport du centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques et l’Institut de recherches économiques et sociales, commandé par la CGT. Il se nomme “Un capitalisme sous perfusion”. 250 milliards, c’est plus de la moitié du budget de l’Etat qui est de 426,7 milliards en 2021. C’est plus de 3 fois le budget alloué à l’éducation nationale. Mathieu Cocq, économiste, met en perspective ces chiffres. Il faut savoir qu’il y a plus de 2000 dispositifs de soutien aux entreprises. Et regardez, on est passé de 10 milliards en 1980 à 156 milliards en 2019 ! Avant le quoiqu’il en coûte. De l’autre côté, la dépense publique en pourcentage du PIB dans les Administrations publiques est clairement à la baisse.

Il y a 10 ans, ménages et entreprises contribuaient à peu près de façon proportionnelle au budget de l'Etat. Ce n'est plus le cas (entre CICE, la baisse de l’impôt sur les sociétés, etc), explique Maxime Combes. Ces entreprises ont-elles tant besoin d’aide à l’heure où les artisans boulangers ne peuvent plus payer leur facture d’énergie ? Il est intéressant de mettre en relief avec l'enrichissement des grandes entreprises et actionnaires, quand les PME ne grimpent pas. On analyse tout cela, c'est l'Instant Porcher.