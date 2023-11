Meurtre de Thomas, "ratonnades" à Romans : Mais que fait Macron ?

Sans langue Degois”, c’est le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, face à un contradicteur. Et aujourd’hui, elle est face à Paul Elek, chroniqueur politique pour Le Média.

On reviendra sur la ratonnade de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, au cours de laquelle on a vu des néonazis et autres nervis d’extrême droite aller attaquer en bande un quartier, celui de la Monnaie, d’où seraient venus une partie des agresseurs de Thomas, jeune rugbyman de 16 ans mortellement poignardé à la sortie d’un bal dans le village de Crépol. Comment arrêter la spirale de la haine ? Et surtout que fait l’exécutif, dirigé par Emmanuel Macron ?

On parlera aussi de l’actualité au Proche-Orient, avec les échanges d’otages et de prisonniers entre le Hamas et le gouvernement israélien.

Et on finira par le coup de cœur de Françoise, qui porte aujourd’hui un regard positif sur une action d’un ministre d’Emmanuel Macron, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.