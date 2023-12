L'enfer du "happy management" : les "idées de génie" du patron de Gifi

Connaissez-vous GIFI, la grande entreprise de distribution de produits à petit prix ? Est-ce que vous connaissez son patron, Philippe Ginestet ? Si tel n’est pas le cas, vous allez sûrement vous demander qui est-il et qu’est-ce qui fait sa particularité ? Apparemment c’est management. Celui-ci se veut familial, “humain”. Loin des codes de la haute bourgeoisie, il se la joue proche de ses salariés. Ainsi il organise des séminaires d’entreprise en “famille” dans son chalet de Megève. Organiser des tournois de poker. Bref, en gros il fait tout pour que vous ayez envie de rester dormir au magasin GIFI.

Il est peut-être là d’ailleurs, l’avenir infernal du management. On voit déjà ça, beaucoup, dans les start-up ; les babyfoot, les billards, et tables de ping pong, les “after work”, le “hapiness management” et tout ces concepts qui viennent des Etats-Unis et qui veulent vous rendre “heureux” au travail, vous y faire rester le plus longtemps possible, mais dont l’optique est avant-tout de vous rendre plus productifs et malléables. Vous faire vous sentir “bien” pour mieux vous exploiter et vous tuer à la tâche. Plus besoin de rentrer à 18h pour voir vos enfants et vos familles. Votre famille, c’est l’entreprise, vos collègues… votre Papa ou votre Tonton, c’est votre patron. “Des idées de génies”, c’est le film qui parle justement de ce Philippe Ginestet, son personnage, ses méthodes de management. Brice Gravelle, réalisateur du film, était d’ailleurs sur le plateau du Média pour en parler.