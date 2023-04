Ils vont décider de notre avenir... QUi sont vraiment les membres du Conseil Constitutionnel

Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre une décision importante pour le gouvernement et pour le mouvement social. Il doit valider, amender ou rejeter le projet de loi relatif à la réforme des retraites. Et au micro de Lisa Lap, Théophile Kouamouo a voulu se focaliser sur la composition du Conseil constitutionnel en question.

Et pour cause : à chaque nomination d’un juge, les analystes épluchent son parcours, évoquent ouvertement ses opinions politiques et l’impact qu’elles peuvent avoir sur les délibérations de la plus haute juridiction au pays de l’oncle Sam. Bref, ce sont des êtres de chair et de sang qui y siègent, et tout le monde le sait. Or en France, on a tendance à croire et à faire croire que ceux qui rejoignent le Conseil constitutionnel sont comme transfigurés par leurs fonctions et deviennent de purs esprits uniquement motivés par le respect scrupuleux du droit. Or le profil sociologique des membres du Conseil constitutionnel trahit un énorme biais. On y retrouve surtout des personnes faisant partie du cercle des pouvoirs : politiciens à la retraite, membres de la haute administration, etc. Il n’y aura pas, vendredi prochain, à la table des Sages , de profil usé par le travail manuel, les horaires décalés ou la pénibilité. Portrait de groupe, avec évocation des parcours de huit des neuf “Sages”.