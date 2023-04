Guadeloupe : affaire des "grands frères" - Comment l'État français a criminalisé des activistes

Frédéric Dumesnil plus connu sous le « Bwana » a été remis en liberté ! Bwana, c’est l’un des sept « Grands frères » inquiétés dans l’affaire liée aux violences commises entre novembre et décembre 2021 en Guadeloupe, en marge des manifestations sociales anti-obligation vaccinales. Souvenez-vous, nous avions reçu sa sœur Karine Dumesnil au Média. L’affaire remonte au 17 janvier 2022, Oneel, Lillow, Zébrist, BB, Bwana, Samuel et Didier avaient été arrêtés par le RAID et le GIGN et placés en GAV durant 4 jours à l’issue de laquelle ils ont été mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée » et « extorsions de fonds » à l’encontre d’élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales. Placés en détention provisoire, incarcérés et transférés de Guadeloupe vers des prisons de l’Hexagone. Leurs familles et leurs avocats ont toujours dénoncé un dossier vide, des conditions de détention indignes et une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Pour la première fois depuis sa remise en liberté, en février dernier, Frédéric Dumesnil dit Bwana a accepté de se livrer au Média. Il est avec nous ce soir, en visio depuis la Guadeloupe, en compagnie de son avocat Maître Eddy Arneton.